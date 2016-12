Prédio da Sefin é inaugurado após reforma

22:26 · 22.12.2016 / atualizado às 22:51

Após reforma, prédio da Sefin teve o estilo arquitetônico mantido

O prédio-sede da Secretaria das Finanças (Sefin), após reforma e restauro, foi inaugurado nesta quinta-feira (22) pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Manter o estilo arquitetônico original foi uma preocupação da atual gestão da Sefin no momento da elaboração do projeto de reforma do local, que teve início em outubro de 2015.

“Na reforma tivemos todo o cuidado de resgatar os aspectos históricos deste prédio e ao mesmo tempo modernizar o prédio da Sefin alinhado ao nosso direcionador estratégico de ‘Melhoria da infraestrutura física’”, afirma o titular da Sefin, Jurandir Gurgel.

A obra na estrutura física da Secretaria buscou proporcionar mais conforto para os contribuintes e colaboradores, através de melhorias no atendimento, mais agilidade na resolução de problemas e maior otimização dos espaços.

Outra preocupação foi reduzir o consumo de água e energia. Para isso foram utilizados sensores de presença e lâmpadas de LED. As torneiras possuem temporizadores e os aparelhos sanitários contam com descargas adequadas a cada necessidade de consumo, uma maneira de economizar água. Os condicionadores de ar são de alta performance energética e passaram a ser automaticamente desligados conforme a programação.

Memoria

Logo na entrada do Atendimento está um memorial com imagens antigas do prédio e de outros locais de Fortaleza, uma maneira de levar conhecimento sobre o passado de nossa cidade ao grande público que passa diariamente pela Secretaria Municipal das Finanças.

A reforma da sede da Sefin e a mobília de todos os setores custaram aproximadamente R$ 2,1 milhões, recursos oriundos do Tesouro Municipal.