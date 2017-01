Preços de alimentos variam até 258,99% em supermercados de Fortaleza

16:51 · 31.01.2017

Um mesmo alimento pode ter uma diferença de preço de até 258,99% nos supermercados da Capital, de acordo com a primeira pesquisa de 2017, realizada pelo Procon Fortaleza.

A maior variação foi verificada no preço do quilo do tomate, encontrado de R$ 1,39 a R$ 4,99. Um dos alimentos mais presentes na mesa do consumidor, o feijão carioca pode ser comprado por R$ 4,49 a R$ 7,99, uma diferença de 77,95% no produto da mesma marca.

Já o leite tipo C foi o alimento que menos variou de preço, indo de R$ 2,75 a R$ 3,15.

O Procon Fortaleza divide os itens entre alimentos de primeira necessidade, produtos de higiene pessoal, de limpeza doméstica e ainda de cuidados infantis. Confira a pesquisa completa.

A diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, adianta que outros itens poderão entrar na tabela de preços. "Nossa intenção é de aprimorar e expandir a quantidade de produtos pesquisados. O objetivo é possibilitar ao consumidor uma economia na hora de realizar compras em supermercados", explicou.