Preço médio do aluguel residencial tem queda real de 9% em 2016

10:52 · 17.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

Os preços de locação residenciais no Brasil registraram uma queda nominal de 3,23% em 2016. Levando em conta a inflação medida pelo IPCA;IBGE de 6,29%, a queda real do Índice FipeZap de Locação foi de 8,95% no ano passado. No mês de dezembro, os preços ficaram praticamente estáveis (-0,02%), registrando valor médio de R$ 29,99 por m2 nas 11 cidades pesquisadas foi de R$ 30,00.

Fortaleza não é monitorada neste indicador. Entretanto, todas as cidades monitoradas pelo índice tiveram quedas reais em 2016, sendo que apenas em São Bernardo do Campo e em Santos não houve queda nominal no preço médio de locação. Comparando-se o preço médio de locação com o valor médio de venda dos imóveis, é possível obter uma medida da rentabilidade para o investidor que opta por locar seu imóvel. Trata-se de uma medida importante para avaliar a atratividade do mercado imobiliário em relação a outras opções de investimento.

Em dezembro de 2016, o retorno médio anualizado do aluguel foi de 4,4%. Os preços considerados para o cálculo do Índice se referem a anúncios para novos aluguéis. Ou seja, o Índice FipeZap de Locação não incorpora em seu cálculo a correção dos aluguéis em contratos vigentes (cujos preços são comumente reajustados periodicamente pelo IGP-M/FGV ou índices similares, de acordo com os contratos estabelecidos). Desta forma, o Índice FipeZap de Locação representa de forma mais dinâmica a evolução da oferta e da demanda por moradia ao longo do tempo.