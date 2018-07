10:08 · 12.07.2018 por Estadão Conteúdo

A Petrobras anuncia que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor nesta sexta-feira (13) será de R$ 2,0326, indicando queda de 0,98% ante o atual valor.

O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316. A redução do preço do combustível foi uma das reivindicações dos caminhoneiros na greve feita no fim de maio.