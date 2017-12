Preço do DPVAT para carros cairá 35% em 2018

19:30 · 19.12.2017 por Folhapress

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) informou nesta terça-feira (19) que o preço do seguro obrigatório para automóveis será reduzido em 35% a partir de janeiro de 2018.

Todas as categorias serão atingidas pela redução, com exceção de motos, em que o prêmio do seguro obrigatório já é elevado pela alta quantidade de sinistros. A superintendência, vinculada ao Ministério da Fazenda, faz todos os anos a revisão desse percentual -no ano passado, a redução foi de 37%.

No caso da categoria 1 de automóveis, formada por veículos de passeio, a redução será de R$ 63,99 para R$ 42 ao ano a partir de janeiro do ano que vem.

O seguro obrigatório, ou DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), foi instituído por lei desde 1974.

Do total arrecadado, a maior parte vai para o pagamento de indenizações a vítimas de acidentes e para repasse ao Ministério da Saúde para custeio do atendimento médico, além de programas de prevenção de acidentes.

Seguro popular

Outra decisão anunciada nesta terça foi a permissão que seguradoras usem redes referenciadas, ou seja, não necessariamente autorizadas, para oferecer o seguro popular de automóvel, modalidade que ainda não deslanchou.

De acordo com a entidade, esse tipo de seguro visa os automóveis com mais anos de uso, que em geral não possuem muita oferta de cobertura.

Dentro dessa modalidade, e com o objetivo de reduzir custos, haverá também a autorização para uso de peças não originais, desde que compatíveis com o automóvel, e usadas, desde que certificadas.