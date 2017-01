Preço de combustíveis permanece inalterado na Capital

17:45 · 30.01.2017 / atualizado às 18:08 por Redação Diário do Nordeste

R$ 3,96 a R$ 3,99, enquanto o do diesel entre R$ 3,26 a R$ 3,39. Quatro dias após a Petrobras anunciar a redução do preço da gasolina e do diesel nas refinarias , o preço dos combustíveis seguem inalterados na Capital. Na tarde desta segunda-feira (30), o litro da gasolina era vendido entre, enquanto o do diesel entre

Segundo a última pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os dias 15 e 21 de janeiro, o litro da gasolina em Fortaleza era vendido de R$ 3,94 a R$ 3,99, com um preço médio de R$ 3,97, enquanto o litro do diesel era vendido de R$ 3,24 a R$ 3,39, com preço médio de R$ 3,30.

Na quinta-feira (26), a Petrobras anunciou a redução do valor do diesel nas refinarias de 5,1%, em média, e o da gasolina de 1,4%, também na média. A companhia informou que a decisão é explicada principalmente pelo efeito da valorização do real desde a última revisão de preços, feita em 5 de janeiro, quando o preço do diesel subiu 6,1%, em média, e o da gasolina permaneceu inalterado.