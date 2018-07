Preço das frutas e verduras caem no supermercados de Fortaleza, diz Procon

13:07 · 17.07.2018 por Redação Diário do Nordeste

Frutas e verduras estão mais baratas nos supermercados da Capital. É o que aponta a nova pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza). O levantamento indica que alimentos como cebola, cenoura, batata e abacaxi pesaram menos no bolso do fortalezense entre os meses de junho e julho.

No entanto, a soma média de todos os 60 produtos pesquisados mensalmente, apresenta uma alta de 4,06%. Messejana e demais bairros da Regional VI, como Lagoa Redonda e Cidade dos Funcionários concentram os supermercados com preços mais caros, indica a pesquisa.

Os dados coletados pelo Procon Fortaleza mostram que, em junho, a soma média dos 60 itens pesquisados era de R$ 412,53, enquanto que neste último levantamento, a soma média total chega a R$ 430,31, uma elevação de 4,06%.

Diferença de até 261%

A pesquisa também aponta que os mesmos produtos podem variar até 261% entre os supermercados. É o caso do quilo do pimentão, que pode ser encontrado de R$ 1,52 a R$ 5,49. A cebola, que sofreu redução de preço entre os dois meses analisados, também apresenta alta variação entre o estabelecimento mais barato (R$ 1,39) e o mais caro (R$ 4,95), conferindo uma variação de 256,12%.

Segundo a diretora geral do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, o momento é propício para a compra de frutas, verduras e legumes. "O consumidor pode aproveitar o bom momento de queda de preços desses produtos e sair economizando".