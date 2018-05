Preço da cesta básica cai e chega a R$ 378,98 em Fortaleza

13:01 · 09.05.2018 por Redação Diário do Nordeste

Dos onze produtos levados em conta na análise, dez apresentaram redução nos preços na passagem de março para o mês passado. ( Marcelo Camargo/Agência Brasil )

O valor da cesta básica de Fortaleza em abril reduziu em 2,58% em relação a março, chegando ao valor médio de R$ 378,98. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Dos onze produtos levados em conta na análise, dez apresentaram redução nos preços na passagem de março para o mês passado. O destaque foi o tomate, com uma retração de 13,88%.

A cesta básica diminui em 16 capitais no mês de abril, segundo dados do levantamento. A pesquisa também apontou a cesta mais cara no Rio de Janeiro (R$ 440,06), seguida por São Paulo (R$ 434,80), Porto Alegre (R$ 430,29) e Florianópolis (R$ 426,73).

Os menores valores foram encontrados em Salvador (R$ 325,42) e Recife (R$ 333,11).