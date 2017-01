Possível alta de até 9% das contas de luz será questionada

12:57 · 26.01.2017 / atualizado às 13:54 por Redação Diário do Nordeste

O possível aumento de 9% nas contas de energia, devido ao pagamento de uma indenização às empresas transmissoras de energia, informado nesta quarta-feira (25) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), será questionado na Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados. A iniciativa é da Comissão, que avalia que o consumidor não pode pagar a conta dessa indenização, pois já é penalizado com o alto preço da energia elétrica.

O reajuste de 9%, que será repassado ao consumidor, é referente a uma pendência que vem desde a década de 1990. Ao todo, segundo um dos parlamentares que compões a Comissão, Chico Lopes, a conta é de aproximadamente R$ 65 bilhões, que devem ser pagos até 2024, caso a decisão inicial da Aneel prevaleça.

"Sempre dizemos que as agências reguladoras no Brasil parecem que só servem pra regular a favor das empresas, nunca do consumidor. Como é que se concebe que logo neste momento a Aneel autorize mais um aumento, sem levar em conta o momento preocupante da economia e o impacto que o preço da energia tem sobre a produção?", questiona Chico.