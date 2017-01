Posse de Trump causa leves variações do dólar ante real

10:26 · 20.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

Às 10h23 (horário de Brasília), o dólar avançava 0,01%, indo a 3,2006 reais na venda, depois de ter cedido 0,58% na véspera.

O dólar operava com pequenas oscilações ante o real nesta sexta-feira (20), com a expectativa pela posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, trazendo cautela aos investidores e diminuindo um pouco o volume de negócios.

A morte do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Teori Zavascki, também causou variação, diante das incertezas que cercam o futuro da operação.

Tump está pronto para começar a implementar ações executivas no seu primeiro dia na Casa Branca, para avançar rapidamente com as suas promessas de reprimir imigração, construir um muro na fronteira entre Estados Unidos e México e reverter políticas do presidente Barack Obama.

O maior temor dos investidores é que Trump adote de fato uma política econômica inflacionária e protecionista, o que poderia obrigar o Federal Reserve, banco central norte-americano, a elevar ainda mais os juros. Se isso se concretizar, recursos aplicados em outras praças, como a brasileira, podem migrar para os Estados Unidos em busca de rendimentos maiores.

No exterior, o dólar tinha leve alta ante uma cesta de moedas e algumas divisas de emergentes, como os pesos chileno e mexicano. As informações são da agência Reuters Brasil.