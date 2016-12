Portal de Soluções de Dívidas do BB já renegociou mais de R$ 3,47 bilhões

09:37 · 20.12.2016 por Redação Diário do Nordeste

A ferramenta ajuda quem deseja renegociar seus débitos sem a necessidade de se deslocar até uma agência. ( Foto: Thiago Gadelha )

Lançado em 2014 pelo Banco do Brasil para negociação de dívidas pela internet, a ferramenta ajuda quem deseja renegociar seus débitos sem a necessidade de se deslocar até uma agência. Na prática, a solução oferece aos clientes com dívidas com o Banco ambiente exclusivo no autoatendimento pela internet, onde é possível consultar o saldo devedor e o número de parcelas em atraso dessas operações – além do valor de tarifas pendentes. Tudo em tempo real, tanto para pessoas físicas quanto para empresas.

Ao final da consulta, o cliente do BB pode selecionar, entre uma série de opções de parcelamento, a melhor forma para quitar sua dívida, que pode ser paga por boletos gerados no próprio Portal. A ferramenta também avalia a possibilidade de concessão de abatimentos no valor das dívidas. Os pedidos são avaliados por um algoritmo que pondera, entre outros aspectos, a probabilidade de recuperação do crédito.

Renegociação de dívidas no mobile

Lançada em setembro deste ano, após um período de testes com grupo reduzido de clientes, a função ‘Solução de Dívidas’ para renegociação de créditos foi definitivamente aberta no aplicativo do BB para celular. A nova função está disponível para clientes pessoas físicas, usuários dos sistemas operacionais Android e IOS.

A ferramenta disponível nos smartphones permite que o cliente do Banco do Brasil tenha acesso às mesmas funções já disponíveis no Portal da internet. De forma geral: definir o valor da entrada e a quantidade de parcelas que melhor se adapta às condições de pagamento, limitado ao número máximo de 60 meses; consultar acordos já pactuados e cancelamento da renegociação no mesmo dia da contratação e o uso de abatimentos negociais (descontos) quando necessários.

Desde o início do piloto, foram registrados mais de 26 mil acordos, totalizando R$ 185 milhões em renegociações. O ticket médio é de aproximadamente R$ 7 mil.