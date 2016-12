Pontualidade de pagamentos das micro e pequenas recua em novembro

09:40 · 21.12.2016 por Redação Diário do Nordeste

A pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas atingiu 95,3% em novembro/16. Isto significa que a cada 1.000 pagamentos realizados, 953 foram quitados à vista ou com atraso máximo de sete dias. Este nível de pontualidade foi menor que o observado em novembro do ano passado: 95,8%. É o que aponta o Indicador de Pontualidade das Micro e Pequenas Empresas da Serasa Experian, que acompanha as dívidas pagas pelas micro e pequenas empresas.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, as micro e pequenas empresas estão sofrendo mais acentuadamente os impactos adversos, oriundos da recessão econômica e das altas taxas de juros, sobre os seus negócios.

As micro e pequenas empresas do setor comercial apresentaram o maior nível de pontualidade de pagamentos em novembro de 2016: 96,0%. Nas indústrias a pontualidade de pagamentos foi de 94,7% ao passo que nas micro e pequenas empresas do setor de serviços a pontualidade foi de 94,5%.

Em novembro de 2016, o valor médio dos pagamentos caiu 3,3% em relação ao mesmo mês do ano passado (R$ 1.956 contra R$ 2.023). O valor médio mais alto foi registrado pelos pagamentos pontuais das empresas comerciais (R$ 1.988), seguido pelo das empresas de serviços (R$1.820) e, por fim, pelas micro e pequenas empresas industriais (R$ 1.847).