Planejamento libera R$ 5 bilhões do Orçamento de 2017

16:48 · 20.12.2017 por Folhapress

O Ministério do Planejamento anunciou nesta quarta-feira (20) o desbloqueio de R$ 5 bilhões do Orçamento deste ano.

Com o objetivo de cumprir a meta fiscal para 2017, de um deficit de R$ 159 bilhões, o governo foi fazendo, ao longo do ano, uma série de ajustes na programação orçamentária, com bloqueios e liberações do Orçamento.

Como o investimento e os gastos com custeio da máquina pública estão no menor nível desde 2009, e a arrecadação de impostos está reagindo, o governo decidiu pelo desbloqueio de recursos para dar um fôlego aos ministérios.

Arrecadação Maior

A liberação anunciada nesta quarta-feira (20) foi possível porque o governo revisou para cima sua projeção com a arrecadação em R$ 4,2 bilhões, compensando uma queda importante na receita não administrada pelo Fisco.

A receita líquida de transferência aos Estados foi R$ 437 milhões maior do que a última revisão do Orçamento, em novembro.

O Planejamento ainda revisou para baixo sua projeção de gastos com subsídios (R$ 2,9 bilhões a menos em relação à última programação orçamentária, feita em novembro) e está prevendo agora menos despesas com créditos extraordinários (R$ 1,3 bilhão a menos).