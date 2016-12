PIB do Ceará cai 1,23%, mas mostra desaceleração no ritmo da queda

17:08 · 21.12.2016 / atualizado às 18:42

Entre os três setores analisados pelo Ipece, o da agropecuária foi o único que apresentou resultado positivo no trimestre ( FOTO: HONÓRIO BARBOSA )

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará apresentou queda de 1,23% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015. No primeiro e segundo trimestre, a redução havia sido de 5,96% e de 4,78%, respectivamente, o que indica uma desaceleração do ritmo de queda.

Já no acumulado do ano, a economia cearense apresentou queda de 4%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (21) pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Embora no acumulado do ano, o PIB cearense tenha apresentado resultado igual ao brasileiro, no trimestre, o desempenho da economia cearense superou o índice nacional (-2,9%).

Entre os três setortes analisados pelo Ipece, o da agropecuária foi o único que apresentou resultado positivo no trimestre, com evolução de 7,43%, mesmo em meio ao prolongado ciclo de estiagem enfrentado no Estado. A indústria registrou queda de 6,18% e o setor de serviços, o de maior participação no PIB do Estado, caiu 1,43%.

Na comparação com os estados brasileiros que já divulgaram o PIB do terceiro trimestre, o Ceará obteve o melhor resultado (-1,22%), seguido por Rio Grande do Sul (-1,7%), Minas Gerais (-1,9%), e São Paulo (-3,9%). O pior desempenho foi registrado pelo Espírito Santo, com queda de 14,5% no trimestre.