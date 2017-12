Petros recebe R$ 665 mi por fatia na Eldorado

10:17 · 13.12.2017 por Estadão Conteúdo

O fundo de pensão Petros, dos funcionários da Petrobrás, concluiu nesta terça-feira (12) a venda da fatia de 8,53% na Eldorado Celulose para a multinacional Paper Excellence por R$ 665,7 milhões. O fundo afirmou que havia investido R$ 272,25 milhões no negócio. O dinheiro pode ajudar a atenuar, no futuro, o déficit acumulado pelo fundo. Com a operação, a Petros acompanha a J&F, dos irmãos Batista, que fechou em setembro acordo de venda de sua participação na empresa de celulose para a Paper Excellence.