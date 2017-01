Petróleo sobe com confiança renovada sobre cortes da Opep

09:45 · 20.01.2017 por Estadão Conteúdo

Os contratos futuros de petróleo sobem nesta sexta-feira, beneficiados por sinais de que a oferta mundial está caindo após o acordo entre membros e não membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para março subia 1,44%, a US$ 54,96 por barril, ao passo que o WTI para o mesmo mês negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) avançava 1,29% a US$ 52,80 por barril.

Dados divulgados nesta quinta (29) pela Agência Internacional de Energia (AIE) indicam que a produção do cartel caiu em dezembro, mês em que o acordo de produção ainda não havia entrado em vigência. Por outro lado, a demanda mundial deve crescer de maneira constante este ano.

O avanço, porém, foi limitado pela expectativa de que produtores de xisto nos Estados Unidos possam voltar ao mercado, atraídos pela alta dos preços.

Assim como outros mercados, o pregão de hoje também é influenciado pela expectativa antes da posse de Donald Trump, cujos comentários têm potencial de causar grandes oscilações sobre ativos.

"O evento com maior potencial de mexer com os mercados hoje é a posse de Trump", afirma Michael Poulsen, analista de petróleo da Global Risk Management.