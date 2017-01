Petrobras oferece reajuste salarial de 8,57% em troca de redução da jornada de trabalho

15:29 · 18.01.2017

Em um comunicado interno aos funcionários, a empresa afirmou que aguarda agora posicionamento favorável dos empregados ( Foto: Reuters )

A Petrobras fez uma contraproposta aos sindicatos em reunião nesta quarta-feira (18), aceitando reajustar as tabelas salariais em 8,57% retroativo a setembro de 2016, data base da categoria, caso os empregados concordem com a implementação da redução opcional da jornada de trabalho.

Segundo a estatal, o índice proposto é equivalente à reposição da inflação no período. Em um comunicado interno aos funcionários, a empresa afirmou que aguarda agora posicionamento favorável dos empregados para tomar as providências para o pagamento do reajuste e o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2016.