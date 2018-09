Petrobras mantém preço médio da gasolina na máxima de R$ 2,2514

09:45 · 20.09.2018 / atualizado às 11:46 por Estadão Conteúdo

Já o preço do diesel permanece em R$ 2,2964, conforme tabela disponível no site da empresa. ( Natinho Rodrigues )

A Petrobras anunciou a manutenção do preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias em R$ 2,2514 para esta sexta-feira (21). Desde 14 de setembro, o combustível permanece na máxima histórica após a estatal ter passado a divulgar o preço médio diariamente em seu site, em 19 de fevereiro.

Já o preço do diesel permanece em R$ 2,2964, conforme tabela disponível no site da empresa.

No dia 6 de setembro, a diretoria da companhia anunciou que além dos reajustes diários da gasolina, terá a opção de utilizar um mecanismo de proteção (hedge) complementar.

Alguns postos de combustível de Fortaleza que vinham mantendo o preço do litro da gasolina aumentaram nesta quinta-feira (20). No posto Petrocar, da bandeira Shell, localizado na rua Felino Barroso com Saldanha Marinho, no Bairro de Fátima, a gasolina teve acréscimo de R$ 0,10 de ontem (19) para hoje (20), atingindo R$ 4,670.