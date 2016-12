Padarias e panificadoras estimam aumento de até 30% no fluxo de clientes neste fim de ano

09:51 · 30.12.2016 / atualizado às 10:22 por Redação Diário do Nordeste

Nessa época do ano, os estabelecimentos passam a oferecer, mais que apenas os tradicionais pães e doces, produtos e ingredientes especializados. ( FOTO: JL ROSA )

O varejo tem uma alta significativa com a proximidade das festas de fim de ano. Um segmento incluso no grupo recebedor desse aumento são as padarias e panificadoras, principalmente por conta das encomendas de ceias para o Natal e reveillon. Proprietários estimam aumento no número de clientes de até 30% em relação a um período normal e 10% a mais em relação ao ano passado. Já o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria (Sindipan) divulga um número menor: 8%, quase metade da estimativa para anos anteriores, que ficava em 15%.

A explicação para essa redução na expectativa de crescimento é a crise econômica pela qual o país passa, segundo Lauro Martins, presidente do sindicato. “Os consumidores estão com o orçamento apertado; deve cair o número de encomendas de ceias, quem antes encomendava uma refeição inteira vai encomendar apenas um assado, quem pedia quatro ou cinco centos de salgados vai reduzir a quantidade também. Então vai ser bem enxuto esse fim de ano”, afirma ele.

Para garantir um faturamento 10% maior que o do ano passado, dado divulgado pelo Sindipan, as panificadoras estão se diversificando e promovendo ações e produtos chamativos ao consumidor. “Algumas padarias, por exemplo, fazem degustações com os itens da ceia 15 dias antes das festas, para o consumidor ter noção da qualidade dos produtos e quem sabe conquistar clientes”, exemplifica Lauro.

Seguindo nesse sentido, os estabelecimentos passam a oferecer, mais que apenas os tradicionais pães e doces, produtos e ingredientes especializados. A panificadora Trigopan fornece ceias completas, com entrada, prato principal e sobremesa inclusos. “O nosso diferencial é o recheio e os temperos especiais. Trabalhamos com os mesmos ingredientes há dez anos e temos tido cada vez mais adesão”, afirma Ana Paula Bezerra, gerente de produção do estabelecimento. Ainda segundo ela, outro ponto diferencial do trabalho da empresa é a qualidade e a diversidade de produtos.

Fidelização

Para conquistar os clientes e garantir que eles continuem sendo consumidores dos produtos fornecidos pela padaria, a panificadora Trigopan conta ainda com um programa de fidelização do cliente. “Nós ligamos para o cliente do ano passado para saber o que eles buscam para este ano, ter um feedback do nosso serviço e tentar fazer com que ele compre nossos produtos novamente”, explica Ana Paula. Esse fato permitiu à padaria estimar uma aumento de até 400 clientes diários nestes últimos dias do ano, chegando a atender 1.100 consumidores diariamente.

Aumento de 30%

A padaria Ideal espera um crescimento de vendas de até 30%. O local também oferece ceias completas e o carro-chefe é a customização do kit, em que o cliente pode escolher, dentre os produtos oferecidos na cesta pronta, quais itens vai levar na cesta das festas. São ofertados desde entradas até sobremesas. Liduina Morais, gerente da padaria, afirma perceber uma redução no valor gasto pelos clientes, mas que ainda assim espera um aumento no faturamento devido ao congelamento dos preços no estabelecimento. “Não ouvimos reclamações dos preços, até porque o kit de fim de ano está sendo comercializado pelo mesmo preço do ano passado. Se houve aumento, foi de um ou dois artigos num total de 30 itens”, ilustra ela.

Alta na Procura

A maioria das panificadoras observaram um aumento nas encomendas a partir do dia 5 deste mês. Contudo, algumas pessoas deixam para se preocupar com a comida das festas da virada de ano poucos dias antes ou até mesmo no próprio dia 31. Sabendo disso, as padarias estão vendendo jantares na hora também, além das encomendas. “Algumas pessoas esquecem ou decidem de última hora levar um prato para onde vão passar a festa. Então é possível comprar na hora também, sem precisar de encomenda”, declara Cláudia de Souza, auxiliar de escritório da padaria Romana. Ela explica ainda que no estabelecimento não são elaboradas cestas prontas, de modo que os produtos são vendidos individualmente, ficando a critério do consumidor o que escolher.

A Romana estima um aumento no faturamento de 10 a 20%, mas prefere se agarrar ao índice menor por conta da crise. “Ainda não tivemos uma queda na movimentação, viemos nos mantendo, mas também não observamos o maior fluxo de clientes típico deste período”, afirma Cláudio Silva, gerente da padaria. Ele informa ainda que o número de clientes diários deve passar de 1.000 para até 1.200 pagantes.