Óticas Carol é comprada por dono da Ray-ban

16:29 · 30.01.2017 / atualizado às 16:32

A empresa possui uma receita anual de aproximadamente 200 milhões de euros ( Foto: Luanna Leitão )

Em um acordo de 110 milhões de euros, a rede brasileira Óticas Carol – uma das líderes do mercado brasileiro de óculos – foi vendida para o grupo italiano Luxottica, dono de marcas como Ray-ban e Oakley.

A Luxottica está presente no Brasil com uma fábrica em Campinas (SP), uma rede de lojas Sunglass Hut, e negócios no setor atacadista.

A Óticas Carol possui atualmente cerca de 950 lojas no País, com uma receita anual de aproximadamente 200 milhões de euros.

Em 2013, a rede pertencia a Marcos Amaro, filho do fundador da companhia aérea TAM, Rolim Amaro, e foi vendida, na época, para um consórcio liderado pelo grupo de private equity britânico 3i.