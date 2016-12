Os 4 pontos otimistas dos especialistas do Ceará para economia em 2017

09:52 · 20.12.2016 / atualizado às 13:35 por Redação Diário do Nordeste

Cerca de 130 analistas econômicos e empresários do Ceará participaram de pesquisa e indicaram a expectativa para a economia do Estado em 2017. Estão otimistas com taxa de juros, gastos públicos, cenário internacional e, principalmente, com taxa de inflação.

Os analistas revelaram pessimismo com mais quatro variáveis: oferta de crédito, taxa de câmbio, que na pesquisa anterior foi avaliada com otimismo, nível de emprego e salários reais, que atingiu, mais uma vez, a menor pontuação. Diferentemente da pesquisa anterior, a pesquisa agora traz pessimismo no que respeita à evolução da atividade econômica interna, o PIB.

A pesquisa pontua de zero a 200 pontos as variáveis analisadas. Abaixo de 100 pontos, configura-se uma situação de pessimismo e acima desse valor, otimismo.

Índice traz aumento de 5% no pessimismo dos analistas para o CE

Conforme a metodologia, cada uma das variáveis analisadas gera três índices: de percepção presente, futura e de expectativa geral. Considerando a soma das variáveis, o índice geral atingiu 97,6 pontos, um aumento de 5,0% no pessimismo em relação à pesquisa anterior.

Sobre o comportamento futuro das variáveis, a pesquisa mostra redução de 6,8% no otimismo dos analistas.

LEIA AINDA:

> Confiança do Empresário do Comércio sobe 24,1% em dezembro

> BC lança medidas para baixar custo do crédito

Como funciona a pesquisa

Economistas, empresários, consultores, executivos de finanças, professores universitários, pesquisadores, analistas e dirigentes de entidades diversas contribuíram com suas percepções.

A pesquisa é do período novembro-dezembro e é realizada pela Fecomércio/CE, em parceria com o Conselho Regional de Economia (Corecon/CE), e traz o Índice de Expectativas dos Especialistas em Economia (IEE). A amostra ouviu profissionais dos mais diversos setores da economia cearense: indústria, agricultura, setor público, mercado financeiro, comércio e serviços.

Vale salientar que as expectativas movem os agentes econômicos impactando, positivamente ou negativamente, o comportamento das diversas variáveis econômicas como consumo, investimento, poupança, taxa de juros, dentre outras. Ao mesmo tempo, a performance, positiva ou negativa das variáveis, índices e indicadores econômicos interfere na percepção dos diversos agentes econômicos. Assim, as expectativas são a um só tempo causa e consequência do comportamento econômico.