Ordem de serviço para a dragagem do Porto do Mucuripe é assinada

13:34 · 06.07.2018 / atualizado às 16:55

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Valter Casimiro, veio a Fortaleza para assinar a Ordem de Serviço ( Cid Barbosa )

Foi assinada a ordem de serviço para a dragagem do Porto de Fortaleza (Mucuripe), em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira (6), no Terminal de Passageiros do equipamento.

A obra deve ser iniciada ainda em julho e terá duração de quatro meses. Após este prazo, a área de acesso ao cais do novo terminal de passageiros será ampliada, possibilitando a atracação de navios para a movimentação de passageiros e carga geral.

Dentre os presentes, estavam o ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Valter Casimiro; o presidente do Senado, Eunício Oliveira; o diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, César Augusto Pinheiro; o secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho; e o presidente da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Ceará, Mário Lima; a deputada federal, Gorete Pereira (PR); e o vice-prefeito Moroni Torgan (DEM).