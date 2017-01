Orçamento do Sistema S é aprovado; Senai terá R$ 5,6 bilhões

12:51 · 02.01.2017 / atualizado às 13:09 por Estadão Conteúdo

O Ministério do Trabalho publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 2, portarias aprovando o orçamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).

O orçamento aprovado para o Senai é de R$ 5,615 bilhões, para o Senac é de R$ 4,579 bilhões, para o Senat é de R$ 1,103 bilhão, para o Senar R$ 1,031 bilhão e para o Sescoop R$ 456,371 milhões.