Oi lança cobertura 4G em mais quatro municípios no Ceará

11:53 · 26.12.2016 / atualizado às 14:19 por Redação Diário do Nordeste

Mais 151 municípios do País passam a ter cobertura 4G da Oi. No Ceará, quatro novas cidades recebem a tecnologia, aumentando para oito municípios cobertos somente no Estado. No total, a operadora passa a oferecer o 4G no Crato, Itapipoca, Maranguape e Sobral. Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte e Maracanaú já possuíam a tecnologia.

A Oi investiu R$ 78 milhões no Ceará no período de janeiro a setembro desse ano. A companhia está priorizando aportes na expansão e na modernização da rede como uma das estratégias de seu plano de transformação operacional que visa a qualidade do serviço oferecido aos clientes em todas as regiões.

Os investimentos realizados em rede nesse ano estão concentrados em iniciativas de incentivo ao uso das redes 3G e 4G, nas ações estruturantes no core da rede móvel e na infraestrutura de transmissão e transporte com implementação dos projetos de infraestrutura, incluindo a expansão do backbone de rede óptica de transporte (OTN) de 100 Gbps, a modernização do Core da rede IP e a expansão de seu acesso por meio do projeto Single Edge.

Em todo o País, a Oi investiu mais de R$ 3,4 bilhões no período de janeiro a setembro desse ano, o que representa um crescimento anual de mais de 14%.

Atendidos

Com o lançamento em novas cidades, a cobertura 4G da Oi chega a 284 municípios, com população de cerca de 105 milhões de pessoas, cumprindo o cronograma de obrigações estipulado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).