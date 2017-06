Oi abre inscrições para Programa Trainee

10:23 · 07.06.2017 por Redação Diário do Nordeste

A Oi está selecionando jovens talentos para seu Programa Trainee, com foco na formação de profissionais para atuar nas áreas de Telecomunicações, Tecnologia de Rede e Sistemas e Projetos de Transformação. Os candidatos devem estar formados há no máximo 3 anos nos cursos de Engenharia (Telecom, Elétrica, Produção, Eletrônica e Computação), Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Rede de Computadores ou Administração. A Oi busca 24 profissionais com perfil ousado, inovador, apaixonado pelo mundo digital e com espírito colaborativo.

O programa tem duração de um ano e meio e oferece um plano de desenvolvimento elaborado especialmente para os trainees, que inclui treinamentos técnicos e comportamentais, palestras com executivos e acompanhamento de um gestor da área e da diretoria de Gente da companhia. Além de investir no desenvolvimento da carreira de seus profissionais, a Oi privilegia a “prata da casa” nas oportunidades de ascensão para posições executivas.

“A Oi está focada em desenvolver seus talentos, garantindo que eles trabalhem em um ambiente colaborativo. Com o perfil de trainee que buscamos, queremos também nos manter conectados ao novo. Esperamos que nossos trainees tenham atitude empreendedora, paixão pelo mundo digital, sejam abertos a novidades, tenham determinação e energia para superação dos desafios”, afirma Alexandre Sena, diretor de Gente e Gestão da Oi.

As inscrições devem ser feitas até o dia 26 de junho no site. A admissão está prevista para agosto. O processo seletivo terá etapas online e uma presencial, incluindo análise de perfil, provas online, jogo de negócios com a participação de executivos e entrevista com a área de Gente e gestores da Oi. A etapa presencial será realizada no Rio de Janeiro e eventuais custos de deslocamento deverão ser de responsabilidade dos candidatos.

Além do plano de desenvolvimento e da remuneração, a Oi oferece aos trainees plano de celular, vale transporte, vale alimentação, previdência privada, plano de saúde e seguro de vida.