OFF Outlet promove descontos de 50% em itens vendidos durante Dragão Fashion

18:23 · 08.05.2018 / atualizado às 18:34 por Redação Diário do Nordeste

O superintendente do OFF Outlet, Rodrigo Vitali, vislumbra oportunidades com a parceria ( Foto: Divulgação )

O OFF Outlet vai participar do DFB Festival 2018 com ação promocional durante todos os dias de evento, que começa nesta quarta (9) e ocorre até 12 de maio, das 18h às 20h. A intervenção "Momento OFF Outlet" conta com a oferta de descontos de 50% em produtos selecionados de gastronomia e do boulevard.

O evento acontece no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza-CE. O superintendente do OFF Outlet, Rodrigo Vitali, vislumbra oportunidades com a parceria.

"Um equipamento que já opera há três anos com as melhores marcas e o melhor preço, que acompanha o mercado da moda, como o OFF Outlet não poderia ficar de fora de um dos maiores eventos de moda do nosso país", diz.

DFB

O DFB Festival apresenta um line up composto por 38 desfiles de moda, entre nomes autorais, grandes players nacionais e criadores emergentes, distribuídos em três salas, com capacidade para 1.000, 800 e 600 lugares.