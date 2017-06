OFF Outlet irá sortear vales-compras de R$ 300 neste mês

21:10 · 08.06.2017

O OFF Outlet Fashion Fortaleza fará a ”Promoção Vale Muito Mais”, que vai sortear até o dia 26 de junho, 30 Vales-compras de R$ 300 e 30 pares de Convites Vips para a área reservada do evento OFF Outlet Fashion Day, um exclusivo bate papo com a presença de Sabrina Sato, Fernanda Motta e Mônica Salgado.

Para participar da promoção e concorrer aos sorteios diários de um vale-compras, os clientes deverão efetuar a troca de notas fiscais das compras feitas no empreendimento, no balcão da promoção, localizado na Praça de Alimentação. A cada R$ 250,00 em compras, o cliente terá direito a um cupom para participar. Nas compras realizadas de segunda a quinta-feira, as notas valem cupons em dobro.

A promoção é cumulativa e válida para participação até o dia 25 de junho, quando o balcão de trocas funcionará até às 19h30. O último sorteio será realizado na segunda-feira, dia 26 de Junho às 14h na Praça de Alimentação. Para conhecer o regulamento completo da promoção e as lojas participantes, basta acessar o site do empreendimento: www.offoutletfortaleza.com.br