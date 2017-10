Off Outlet funcionará no feriado de Nossa Senhora Aparecida; veja programação

10:33 · 10.10.2017

Off Outlet oferece até 80% de descontos ( Foto: Divulgação )

O Off Outlet Fashion Fortaleza informou que vai funcionar normalmente, das 9h às 21h, nesta quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, quando também é comemorado o Dia da Criança.

"O equipamento oferece ao público a oportunidade de aproveitar a folga para conferir os tradicionais e exclusivos descontos de até 80% e ainda levar as crianças para comemorar o dia", comunicou o centro de compras.

De acordo com o Off Outlet, na programação está incluída a distribuição de gratuita de tickets de acesso ao parquinho localizado na praça de alimentação.

"O Off também disponibilizará para as crianças um divertido tour pelo estacionamento, a bordo de um moderno e lúdico trenzinho, acompanhado de diversos personagens de desenhos animados e filmes infantis. Das 17h às 18h, ainda haverá a apresentação do grupo infantil CIA Mix com o musical 'Patrulha Canina', na Praça de Eventos do mall".