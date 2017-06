Ocupação nos hotéis de Fortaleza deve aumentar no feriado

16:18 · 13.06.2017

De acordo com o Expedia, site internacional de venda de viagens, Fortaleza liderou o ranking em hospedagens na região Nordeste ( Foto: Fernando Travessoni )

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), a taxa de ocupação da rede hoteleira de Fortaleza durante o feriado de Corpus Christi deve chegar a 58,04%, número superior registrado no ano anterior, quando atingiu 55% de ocupação dos leitos.

Para a Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor), a expectativa é que cerca de 50 mil turistas desembarquem no Aeroporto Internacional Pinto Martins, gerando um impacto econômico de aproximadamente R$ 120 milhões em todo o Estado.

Segundo a Infraero, para o período de 14 a 19 de junho serão ofertados 6.749 assentos, o que representa um aumento de 6% no número registrado em 2016.

Para o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, os números positivos representam o resultado de ações que vem sendo realizadas pela Prefeitura. “Estamos em parceria com a CVC realizando workshops por todo Norte e Nordeste fortalecendo o turismo regional. As pesquisas de sites nacionais e internacionais têm apontado a Capital como o principal destino do País. Nossas expectativas são as melhores para a alta estação que já se inicia na próxima semana”, destacou.

De acordo com o Expedia, site internacional de venda de viagens, Fortaleza liderou o ranking em hospedagens na região Nordeste. O levantamento considerou os números durante o período de janeiro de 2016 a abril de 2017. A pesquisa apontou ainda destinos com Salvador e Recife, respectivamente.