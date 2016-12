Ociosidade da indústria pode atingir seu pior nível

09:20 · 22.12.2016 por Estadão Conteúdo

O Nuci já havia atingido a mínima histórica em fevereiro, com 73 6%. De lá para cá, o indicador oscilou em torno das mínimas.

A capacidade ociosa do parque fabril nacional pode encerrar o ano no maior nível desde 2001. Conforme a prévia de dezembro da Sondagem da Indústria, divulgada nesta quarta-feira (21) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria recuou para 72,8% na prévia de dezembro, 1,2 ponto porcentual abaixo do resultado final do mês anterior, quando estava em 74%. A pesquisa completa será divulgada na próxima segunda-feira (26).

“O Nuci fica parado no mínimo porque a situação está muito ruim e a indústria não vê sinal de melhora. O que tem de alta de produção são casos pontuais”, disse a coordenadora da Sondagem da Indústria da FGV, Tabi Thuler Santos.

O Nuci já havia atingido a mínima histórica em fevereiro, com 73 6%. De lá para cá, o indicador oscilou em torno das mínimas. Enquanto isso, o Índice de Confiança da Indústria (ICI), que encerrou nas mínimas no segundo semestre de 2015, começou a se recuperar ao longo deste ano. Houve um salto após a troca de governo, em maio, mas a prévia apontou para uma queda de 2,9 pontos na passagem de novembro para dezembro, para 84,1 pontos.