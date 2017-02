Obrigatoriedade de certificação digital para empresas com mais de três funcionários já está em vigor

09:44 · 03.02.2017 por Redação Diário do Nordeste

As empresas optantes do Simples Nacional, com mais de três funcionários, passaram a ter obrigatoriedade de uso da certificação digital. ( Foto: Kleber A. Gonçalves )

O uso da assinatura digital – ICP Brasil pelas empresas passou por uma nova atualização, na virada do ano: agora as empresas optantes do Simples Nacional, com mais de três funcionários, passaram a ter obrigatoriedade de uso da certificação digital. O Certificado Digital, é a assinatura eletrônica da pessoa física ou jurídica e, além de ser uma tecnologia que oferece sigilo e rapidez, tem validade jurídica em transações eletrônicas.

Pensando na comodidade e benefícios para seus associados, a Fecomércio-CE oferece o serviço com condições facilitadas de pagamento e atendimento personalizado. Em parceria com a Certisign, (Uma das primeiras autoridades certificadoras no mundo e a única no Brasil credenciada para operar em múltiplas hierarquias) a Fecomércio-CE é uma Autoridade de Registro em Certificação Digital. Assim, realiza a emissão de Certificados para pessoas físicas, jurídicas e entidades de classe. Atualmente, a Federação disponibiliza 10 pontos de atendimentos fixos no Ceará e também realiza visitas itinerantes aos municípios do estado para emitir certificados digitais, além de fazer atendimento nas empresas e entidades parceiras.

Vantagens

Dentre as principais vantagens do uso do certificado, estão as suas propriedades tecnológicas e legais, atribuindo segurança digital e validade jurídica em documentos assinados eletronicamente. É a possibilidade real de substituir a assinatura manuscrita em documentos, de eliminar a impressão e gastos relacionados ao controle, envio e reconhecimento de firmas por uma operação eletrônica, executada pela internet, de forma simplificada e com total legitimidade.

Serviço

Pontos de atendimento Fecomércio/CE - Fortaleza

- Sede Sindical Fecomércio/CE – Avenida Heráclito Graça, 750

- Federação das Indústrias do Estado do Ceará/Centro Internacional de Negócios (Fiec/CIN) – Av. Barão de Stuart, 1982. 2º andar

- Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) – Rua Vinte e Cinco de Março, 300

- Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas Fortaleza) - Rua Perboyre e Silva, 11 – 12° Andar

-Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Veículos do Estado do Ceará (SINDCFCS) - Rua Maria Josefina Pessoa, 100

- Sistema Sincopeças Assopeças - Rua Antenor Frota Wanderley, 535

Interior

- Sindicato Regional dos Empregadores Lojistas do Iguatu (Sindilojas Iguatu) - Rua Cel. Virgílio Correia,38 Sala-07

- Posto Junta Comercial - Jucec Quixeramobim: Rua Abílio e Silva, 52

- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – (Itapipoca) - Rua Caio Pardo, 201

Ou através do site: http://certificadosdigitais.fecomercio-ce.org.br/