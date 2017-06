Obras de arte e design de até R$1,6 milhão recebem lances pela internet

10:30 · 08.06.2017 por Redação Diário do Nordeste

Canal de consumo já consolidado no varejo, a internet também é o ambiente em que colecionadores e apreciadores de arte, design e antiguidades fazem seus lances milionários em obras valiosas. Este é o caso do próximo leilão realizado por Aloisio Cravo, que se encerra com pregão presencial no dia 13 de junho, e já está disponível para lances online pela plataforma iArremate. Os lotes são ofertados em meio a incerteza quanto ao cenário econômico brasileiro, mas já aponta para uma recuperação desse mercado no país.

O conjunto reunido demonstra vigor e sinaliza um bom momento de aquisição para colecionadores. “Penso ser o melhor conjunto que reuni nos últimos anos” diz Aloisio Cravo. Com 104 lotes que representam um total avaliado um pouco acima de 12 milhões de reais, destaques não faltam.

Os modernos são muito bem representados por obras, como:

- A Lagoa Serena, de José Pancetti – Lance Inicial: R$ 1,3 milhão

- Núcleo III, de Iberê Camargo – Lance inicial: R$ 800 mil

- Você completa a trama, de Ubi Bava – Lance inicial R$ 130 mil

- Uma seleção única de obras de Mira Schendel – Lances iniciais de R$ 28 mil a R$ 220 mil.

Os contemporâneos brasileiros e internacionais também conquistam seu espaço, como:

- Space Surveyor, de Olafur Eliasson – Lance inicial R$ 280 mil

- Fotografia sem título, de Helena Almeida – Lance inicial R$ 150 mil

- Mickey Marx, de Rosângela Rennó – Lance inicial R$ 25 mil

- Multidão (Díptico), de Vik Muniz – Lance inicial R$ 110 mil

Outros nomes também enriquecem o acervo do leilão, com nomes como:

- Par de poltronas mole, de Sérgio Rodrigues – Lance inicial R$ 30 mil

- Conjunto de 4 cadeiras, de Carlo Hauner – Lance inicial R$ 18 mil

- Mesa madeira, de José Zanine Caldas – Lance inicial R$ 50 mil

- Discos chair, dos Irmãos Campanha – Lance inicial R$ 70 mil

E um dos grandes destaques e a obra mais valiosa do leilão:

- Bandeirinhas com mastro, de Alfredo Volpi – Lance inicial R$ 1,6 milhão

Todos os lotes já estão à disposição para lances pela internet. “Além de dar seu lance e acompanhar o andamento do leilão, por meio da plataforma online ainda é possível acompanhar ao vivo o pregão presencial que será realizado no dia 13 de junho para monitorar as obras de seu interesse e, se houver interesse, entrar na disputa à distância com os presentes”, explica Vinícius Villela, Diretor da plataforma iArremate.

No ano passado, em meio as turbulências políticas enfrentadas, colecionadores se retraíram e se mostraram sensíveis apenas a grandes oportunidades, como ficou claro no sucesso do leilão da coleção do Banco Santos. É dentro desse contexto que, com uma seleção plural de alta qualidade, o leilão de Cravo sinaliza um bom momento e pode se materializar como o início de uma retomada para o mercado de arte em 2017.

Serviço

Leilão de Arte Aloisio Cravo

Data: 13 de junho de 2017

Horário: 19h (início do pregão presencial)

Local: Hotel Unique – Av. Brig. Luis Antônio, 4700 – São Paulo/SP

Catálogo e lances online: www.iarremate.com/aloisio-cravo/003/catalogo

Exposição para visitação: De 8 a 12 de junho de 2017

Local de exposição: Rua Groenlândia, 1897 – São Paulo/ SP