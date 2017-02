Número de novas empresas aumentou 0,5% em 2016

12:51 · 03.02.2017 por Redação Diário do Nordeste

Em 2016 o número de novas empresas cresceu 0,5% em relação a 2015, segundo levantamento da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), com abrangência nacional. Em relação ao 3º trimestre de 2016 houve queda de 17,5%.

Forma jurídica

Na análise por classificação de forma jurídica, as MEIs (Microempreendedor Individual) continuam com papel de destaque. Em 2016, as MEIs aumentaram 4,5% em relação ao ano passado. Na mesma base de comparação, as MEs (Microempresas) e as demais formas jurídicas recuaram 7,5% e 14,0%, respectivamente.

Esse resultado refletiu diretamente na composição da abertura de empresas. As MEIs aumentaram 3 pontos percentuais de sua participação, totalizando 73,4% das novas empresas, enquanto as demais categorias perderam representatividade.

Setores

Quando analisada a composição das novas empresas por setores, o levantamento da Boa Vista SCPC observou que o setor de Serviços registrou ganho de representatividade. Em 2016, este setor atingiu 55,5% das novas empresas, ante 54,4% registrado em 2015.

Como Indústria e Rural praticamente permaneceram estáveis, o Comércio foi quem perdeu espaço, ao passar de 34,9% para 34,0% do total.

Regiões

O Sul e o Sudeste foram as regiões responsáveis pelo crescimento das empresas. Em 2016 em comparação com 2015, registraram alta de 3,1% e 2,0% respectivamente. As demais regiões apresentaram queda no período: Nordeste (3,3%), Norte (2,7%) e Centro-Oeste (2,7%).

Com isso, Sudeste e Sul apresentaram ganho de representatividade. Sul passou de 16,4% para 16,8% e o Sudeste aumentou de 51,5% para 52,2%.