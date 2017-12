Número de imigrantes com autorização para trabalhar no Ceará caiu 80%

20:56 · 13.12.2017 / atualizado às 21:01 por Redação Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo

A crise que atingiu o mercado dos trabalhadores nacionais em 2015, não prejudicou estrangeiros, mas sofreu alterações em 2016 ( FOTO: Reprodução )

O número de concessões de trabalho a estrangeiros no Ceará diminuiu 80% em 2016 quando comparado com 2015. No último ano, o Estado registrou apenas 375 autorizações contra 1.878 do período anterior. Os dados fazem parte do Relatório Anual 2017, divulgado nesta quarta-feira (13), pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), com apoio do Ministério do Trabalho.

Em relação aos demais estados, o Ceará teve a 5ª maior redução do País, ficando atrás dos também nordestinos Tocantins (96,9%), Sergipe (93,1%), Piauí (86,5%) e Paraíba (85%).

Conforme o estudo anterior, o grande número de concessões no Estado em 2015 se deu por conta das contratações realizadas pela Companhia Siderúrgica do Pecém. Na época, a joint venture contratou executivos estrangeiros com altos salários para as atividades de desenvolvimento da empresa.

Crise

Um dos organizadores do relatório, o professor Leonardo Cavalcanti, da Universidade de Brasília, observou que, enquanto a crise atingia o mercado dos trabalhadores nacionais em 2015, o setor para estrangeiros permanecia inalterado. "Os imigrantes passaram a ser afetados no ano passado", disse.

A queda no fluxo de imigrantes trabalhadores ocorre após um período de grande atração. "Resta agora sabermos o que ocorrerá na questão da imigração, depois que o Brasil deixou de ser o Eldorado do mundo, realizar a Copa e a Olimpíada", afirma Leonardo Cavalcanti, professor da Universidade de Brasília e um dos organizadores do relatório. "É uma grande incógnita."

O pesquisador ressalta, porém, que uma primeira análise dos números do primeiro semestre de 2017 indica uma sinalização de melhora na oferta de emprego para estrangeiros. De janeiro a junho, 22 mil foram admitidos. O total de desligamentos chegou a 17 mil.