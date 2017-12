Número de consumidores endividados de Fortaleza cai em dezembro

11:17 · 19.12.2017 por Redação Diário do Nordeste

A taxa de consumidores endividados em Fortaleza caiu em dezembro, passando de 69,6% em novembro para 65,1% este mês. A redução acontece depois de um crescimento de 6,5 pontos percentuais na passagem de outubro para novembro.

Os dados são do Perfil de Endividamento do Consumidor de Fortaleza divulgado esta terça-feira (19) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

O patamar do endividamento ficou abaixo do nível do mês de dezembro do ano passado também, quando o endividamento havia ficado em 70,1%.

O número de consumidores com dívidas em atraso também reduziu de 24,2% para 22,8% este mês. Na comparação com dezembro de 2016 (22,7%), o índice apresentou leve alta 0,1 ponto percentual.