Novos totens da Loja do Bem recebem doações conscientes

09:28 · 21.12.2016 por Redação Diário do Nordeste

Para reforçar a campanha #SouDoBem e acreditando na vontade das pessoas em fazer o Bem, o Iguatemi Fortaleza instalou quatro totens para receber doações em troca das bolinhas de Natal da Loja do Bem, sem a presença de caixa ou outro funcionário. Na praça em frete às Lojas Americanas, os clientes podem contribuir com total autonomia para a ação que ajudará a Associação Peter Pan e a Casa do Filho Pródigo.

Na parte superior dos totens estão disponibilizados os kits com as bolinhas coloridas trazendo bons sentimentos como Paz, Esperança, Amor, Saúde, Gratidão, Felicidade e Amizade. Os doadores poderão optar por kits com 4 bolinhas de 6cm, doando R$ 15,00, ou 4 bolinhas de 7cm, para doações de 20,00. O dinheiro deve ser depositado na quantia exata na parte inferior do totem.

“A ação toda é pautada em fazer o bem. Acreditamos nas pessoas, na vontade de ajudar o próximo e na força que a Loja do Bem tem para transformar as vidas de quem está precisando. Para tornar ainda mais fáceis as doações oferecemos uma facilidade extra, que é o totem consciente”, destaca Wellington Oliveira, Superintendente do Iguatemi.

Fazendo o bem

Desde 1996, a associação Peter Pan atua como entidade sem fins lucrativos, e gera ações que envolvem, além do tratamento médico especializado, um verdadeiro atendimento humanizado e um eficiente processo de diagnóstico precoce, fundamental à cura. A iniciativa é disseminada pelo Interior do Ceará, através do Núcleo Mais Vida, com projetos de capacitação em sinais e sintomas para profissionais da saúde. A demanda cresce numa velocidade maior que o aumento das contribuições, e o Iguatemi, que já era doador permanente da instituição, irá reforçar essa ajuda com a Loja do Bem.

Já Casa do Filho Pródigo é uma instituição que funciona no limite entre os municípios de Aquiraz e Eusébio recebendo moradores de rua e pessoas em tratamento à dependência química. Mais de 150 jovens e adultos já foram tratados e recuperados na entidade que trabalha com a palavra de Deus, trabalho e convivência, sem medicamentos. A Casa é mantida por doações e receberá com muita gratidão sua parte arrecadada na Loja do Bem.

Serviço:

Loja do Bem

Local: Shopping Iguatemi Fortaleza, Bosque dos Ipês e Bosque Grão-Pará

Horário: Funcionamento dos shoppings

Como doar: Doações de R$ 15 serão trocadas por kit com 4 bolinhas de 6cm; Doações de R$ 20 serão trocadas por kit com 4 bolinhas de 7cm