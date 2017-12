Nordeste tem deflação de 0,07% pelo IPCA, aponta Etene

17:42 · 18.12.2017

Segundo levantamento do BNB, queda foi ocasionada pela redução de 1,06% no grupo de alimentos e bebidas. ( Foto: Kiko Silva )

Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no mês de novembro, a região Nordeste apresentou deflação de 0,07%, segundo relatório apresentado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene). A queda, segundo o levantamento, foi ocasionada pela redução de 1,06% no grupo de alimentos e bebidas, que detém o maior peso na cesta de produtos calculada pelo Etene, área de pesquisas do Banco do Nordeste.

Apesar da queda nos preços em novembro, houve elevação nos grupos habitação (0,61%) e transporte (0,39%). A estimativa do Etene é que a inflação do Nordeste atinja 3,0% em 2017, índice inferior ao 7,19% alcançados em 2016. Os números indicam o arrefecimento do índice regional, que apresentou inflação de 2,67% nos doze meses anteriores a novembro, a oitava queda consecutiva considerando esse recorte temporal.