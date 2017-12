'Não está em cogitação', afirma Temer sobre venda da Embraer

15:29 · 22.12.2017 / atualizado às 15:37 por Folhapress

O presidente Michel Temer afirmou, nesta sexta-feira (22), que "toda parceria e injeção de capital estrangeiro é bem-vinda", mas a transferência de controle da Embraer para outra empresa "não está em cogitação".

Dessa forma, o presidente abre possibilidade para negociações entre a empresa e a americana Boeing, desde que não haja venda da empresa com a consequente perda de seu controle acionário.

"Toda parceria é bem-vinda, o que não está em cogitação é a transferência de controle da Embraer", afirmou Temer durante café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada.

O governo foi pego de surpresa nesta quinta-feira (21) com a informação de que a Boeing quer se associar à Embraer, provavelmente na área de aviação comercial.

O Planalto tem poder de veto em uma eventual venda da companhia em razão do "golden share", mecanismo que lhe permite voz em qualquer decisão estratégia.

Ao lado do ministro da Defesa, Raul Jungmann, Temer disse que queria "saudar" o interesse da Boieng na Embraer porque, segundo ele, isso mostra que as empresas estrangeiras estão querendo investir no Brasil. "Se ampliar a participação de capital estrangeiro, melhor", declarou.

No entanto, o presidente disse que as tratativas ainda não chegaram oficialmente ao Palácio do Planalto e que somente quando isso ocorrer é que ele vai tomar qualquer decisão sobre o assunto.

Jungamann fez eco ao discurso de Temer e afirmou que as negociações se dão em um cenário de "reestruturação global da indústria aeronáutica".

O ministro argumenta que não vender a Embraer é uma decisão tomada por questões "estratégicas".

"Não podemos transferir o controle acionário da Embraer para não transferir também o controle de decisões estratégicas", disse. "Somos favoráveis à qualquer tipo de associação que beneficie a empresa, mas esse coração de tecnologia está relacionado à soberania nacional e nenhum país abre mão disse", completou o ministro.