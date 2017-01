Na primeira sessão do ano, dólar sobe 1% e vai a R$ 3,28

16:50 · 02.01.2017 / atualizado às 16:52 por Redação Diário do Nordeste

O dólar abriu o ano em alta, após queda anual de 17,7%

Após fechar 2016 com queda acumulada de 17,7%, o dólar iniciou este ano em alta. No primeiro pregão de 2017, nesta segunda-feira (2), a moeda norte-americana subiu 0,99% ante o real, a R$ 3,281 na venda, em um dia com baixo volume de negócios.

O dólar fechou a última sessão de 2016 em queda de 0,94%, a R$ 3,24 na venda e fechou 2016 com a primeira queda anual desde 2010. Nesta semana, os mercados voltam as atenções para a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, que deve ser divulgada na próxima quinta-feira (5), em que o Banco Central dos EUA elevou em 0,25 ponto percentual a taxa de juros.

O Banco Central do Brasil, que fez várias intervenções no mercado cambial por meio de swaps cambiais e swaps cambiais reversos em 2016, não anunciou nenhuma intervenção no mercado por enquanto. O BC não interfere desde 13 de dezembro.