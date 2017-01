Multiplay expande suas atividades para o município de Eusébio

11:44 · 04.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

O ano de 2017 para a Multiplay, empresa do Grupo Acon Investments, começa com expansão. Seguindo com o plano de alcançar novos bairros de Fortaleza, a empresa deve chegar às zonas leste e norte da cidade, além do município de Eusébio, na Região Metropolitana. A iniciativa faz parte do programa de investimento de R$ 120 milhões no Estado, a serem aplicados em qualidade, infraestrutura e expansão de redes para os próximos três anos.

No Eusébio, a intenção é instalar um ponto de vendas próprio, com atendimento local e vendas diretas. O município recebe o serviço triple play (TV, Banda Larga e Telefonia Digital), com manutenção e suporte técnico para toda a cidade, incluindo o condomínio fechado Alphaville.

Em Fortaleza, a Multiplay leva seu triple play aos bairros São João do Tauape, Luciano Cavalcante, Cidade dos Funcionários, Sapiranga, Alagadiço Novo, Messejana, Álvaro Weyne, Carlito Pamplona, Jacarecanga, São Gerardo, Presidente Kennedy e Monte Castelo.