Mulheres aumentam participação no mercado de cheques no Nordeste

09:51 · 06.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

De acordo com as informações da Pesquisa Telecheque, elas honraram 96,91% dos pagamentos durante o mês e fizeram compras de, em média, R$ 1775,00 – alta de 4,28% em relação ao mês anterior. ( Foto: Marília Camelo )

As mulheres do Nordeste ampliaram ainda mais sua participação no mercado de cheques: elas, que já eram maioria ao representarem 52% desse mercado, subiram a participação em 2 pontos percentuais em relação a outubro e atualmente representam 54% desse segmento de meios de pagamento. De acordo com as informações da Pesquisa Telecheque, desenvolvida pela Multicrédito, elas honraram 96,91% dos pagamentos durante o mês e fizeram compras de, em média, R$ 1775,00 – alta de 4,28% em relação ao mês anterior.

Na classificação por faixa etária, também expandiram participação os consumidores de 51 a 60 anos: passaram a representar 36% desse mercado, ante 33% no mês anterior. Eles também lideraram o volume de pagamentos honrados durante o mês – com 97,39% dos cheques em dia.