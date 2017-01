MSC Cruzeiros oferece o segundo hóspede grátis em viagens pelo Caribe

22:12 · 17.01.2017

A MSC Cruzeiros lançou uma condição especial para aquisição de roteiros por uma das regiões mais paradisíacas do mundo, o Caribe. Presente no local o ano inteiro, o MSC Divina está com as saídas dos dias 29/04; 13 e 27/05; 10 e 24/06; 05/08; 02, 16 e 30/09; 14 e 28/10; 11 e 25/11; e 09/12, disponíveis com o 2º hóspede grátis.

O MSC Divina, com capacidade para mais de 4,3 mil hóspedes, conta 27 mil metros quadrados de áreas comuns. Possui áreas infantis equipadas com produtos das marcas LEGO® e Chicco®, atividades separadas por faixa etária e monitores prontos para entreter a criançada durante todo o cruzeiro.

Já os adultos têm à disposição quatro piscinas, 12 jacuzzis, bares, lounges, discoteca, boliche, simulador de Fórmula 1, cinema 4D, academia equipada com aparelhos da Technogym.