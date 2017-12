MRV vai retomar lançamentos para segmento de média renda

19:54 · 12.12.2017 / atualizado às 20:49 por Folhapress

A MRV Engenharia, uma das principais construtoras do segmento Minha Casa Minha Vida, vai retomar os lançamentos voltados à média renda, com valores entre R$ 200 mil e R$ 350 mil.

Em 2010, a linha "premium" representava 26% das vendas da empresa, mas caiu para 3% neste ano.

Com perspectivas de um cenário macroeconômico melhor para 2018, a MRV diz ver espaço para voltar ao segmento.

A empresa cita como fatores positivos a estimativa de uma taxa básica de juros próxima de 7% ao ano até 2020, com crescimento acumulado até lá de 23,5% no saldo da poupança, regulamentação dos distratos, crescimento do PIB brasileiro e redução do desemprego.

A empresa prevê demanda de 11,9 milhões por novos imóveis entre 2017 e 2025, sendo 16% no segmento premium.

Para os próximos anos, sem especificar datas, a companhia espera que a participação da linha nas vendas fique entre 10% e 30%.

A nova tipologia adotará o mesmo modelo de financiamento dos projetos econômicos, com repasse do imóvel durante a obra, explicou o copresidente da MRV Rafael Menin.

Os lançamentos devem se concentrar em capitais e cidades do interior com maior poder aquisitivo, como Ribeirão Preto, Campina, São José dos Campos e Londrina. As unidades terão dois ou três quartos, com 50 a 65 metros quadrados.

Balanço

O ano ainda não fechou, mas a construtora prevê crescimento em 2017, depois de três anos estáveis.

Em outubro e novembro, a venda bruta média atingiu 4.159 unidades, alta de 46% ante o último trimestre de 2016.

"É provável que, com dezembro, esse número fique ainda um pouco melhor", diz Menin.

A meta de produção da companhia para os próximos anos é passar de 40 mil unidades ao ano para uma capacidade de 60 mil. No segundo trimestre de 2017, já operou no patamar de 50 mil unidades, segundo o copresidente Eduardo Fischer.