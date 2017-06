Movimento do comércio cresce 2,7% em maio ante abril, diz Boa Vista SCPC

16:54 · 14.06.2017 por Estadão Conteúdo

O Movimento do Comércio subiu 2,7% em maio em relação a abril na série com ajuste sazonal, mas ainda recuou 1,1% no confronto interanual, informou a Boa Vista SCPC nesta quarta-feira (14). Em 12 meses, o indicador acumula retração de 3%. "Desde novembro de 2016, o indicador do varejo vem gradualmente se recuperando quando observado na aferição acumulada em 12 meses, ainda que apresente um ritmo menor do que o esperado no início do ano", pondera a instituição.

A empresa espera que o movimento do comércio mostre resultados mais positivos nas próximas medições, já que os efeitos da redução de juros, iniciada no terceiro trimestre de 2016, devem ser observados com mais intensidade, assim como uma melhoria dos níveis de renda, continuidade da redução do nível de preços.

Entre os setores, o melhor desempenho mensal foi de "Móveis e Eletrodomésticos", que apresentou alta de 5,2%, descontados os efeitos sazonais, mas ainda tem queda de 2,8% em 2 meses.

A atividade do setor de "Supermercados, Alimentos e Bebidas" subiu 0,7% em maio e tem variação negativa de 1,8% no período de 12 meses. A categoria de "Tecidos, Vestuários e Calçados" também subiu em maio (0,4%), mas recua 7,8% em 12 meses, enquanto "Combustíveis e Lubrificantes" ficou estável na margem e declinou 4,4% em 12 meses.