Mitsubishi e Land Rover convocam recall de veículos

15:10 · 12.06.2017 / atualizado às 15:30 por Estadão Conteúdo

Os proprietários dos modelos Range Rover Vogue, Range Rover Sport e Discovery Sport, anos/modelos 2016 e 2017, fabricados de 12 de julho a 26 de outubro de 2016, devem comparecer a uma concessionária da marca para inspeção

As marcas Mitsubishi e Land Rover anunciaram nesta segunda-feira (12) o recall de seus veículos. Os proprietários dos modelos Range Rover Vogue, Range Rover Sport e Discovery Sport, anos/modelos 2016 e 2017, fabricados de 12 de julho a 26 de outubro de 2016, devem comparecer a uma concessionária da marca para inspeção e, se necessário, substituição dos conjuntos de pré-tensores dos cintos de segurança dianteiros.

A empresa informa a possibilidade de defeito do ativador do pré-tensor dos cintos de segurança dianteiros. “Caso o pré-tensor não seja acionado em uma colisão que demandaria sua ativação, o ocupante do assento dianteiro respectivo poderá sofrer lesões”, informa a nota. Para informações, a Land Rover disponibiliza o telefone 0800 012 2733, o e-mail cliente@landrover.com.br e o site www.landrover.com.br.

Outra marca

Já os proprietários dos veículos Mitsubishi, modelo Outlander Phev, fabricados entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016, precisam agendar, a partir de 10 de julho, uma visita a uma concessionária da marca para a substituição das velas de ignição e a reprogramação das unidades eletrônicas do motor a gasolina e do motor elétrico. O consumidor pode obter mais informações por meio do telefone 0800 702 0404, do e-mail sac@hpeautos.com.br e pelo site www.mitsubishimotors.com.br

No comunicado, a empresa informa que devido à programação inadequada das unidades eletrônicas dos motores, aliada à especificação incorreta das velas de ignição, o motor a gasolina pode apresentar falha no funcionamento.

“No caso de uso do veículo em modo totalmente elétrico, as velas de ignição podem se deteriorar, dificultando o funcionamento do motor a gasolina e, como consequência, o carregamento da bateria do motor elétrico pode ser afetado, prejudicando a condução do veículo”, diz a nota.