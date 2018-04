Ministro da Fazenda afirma que prorrogação do Funrural não irá prejudicar arrecadação

15:00 · 30.04.2018 por Estadão Conteúdo

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou, nesta segunda-feira (30), que a prorrogação do Programa de Regularização Tributária Rural (Refis), do Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (Funrural) por 30 dias, "não prejudicará a arrecadação do governo deste ano". A medida provisória com a prorrogação do Refis do Funrural foi publicada hoje. "São apenas 30 dias a mais para que produtores possam aderir às regras do refinanciamento. Isso não afeta a nossa previsão de receita já incorporada na previsão deste ano", disse o ministro durante visita à 25ª Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

Sobre o Plano Agrícola e Pecuário 2018/2019, o ministro da Fazenda falou que o atual momento é de avaliação da disponibilidade orçamentária para definir regras para o programa previsto para ser apresentado até junho. "Maio será um mês importante, continuaremos os debates, mas escutando também o setor produtivo. Prefiro terminar as negociações antes de qualquer anúncio."