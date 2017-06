Ministério Público Federal suspende pagamento de mais de R$ 12,6 milhões em precatórios

16:36 · 13.06.2017 / atualizado às 16:55

O Ministério Público Federal no Ceará (MPF/CE) obteve nesta terça-feira (13) uma liminar que suspende o pagamento de mais de R$ 12,6 milhões em precatório expedido em favor do município de Tianguá para quitar dívidas com serviços advocatícios.

Segundo o órgão público, que questiona a regularidade do contrato em ação civil pública, os recursos, oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), deve ser integralmente aplicado na área de educação, e não concedido às bancas de advocacia.

Acordo questionado

A decisão judicial que suspende o pagamento em precatórios é uma resposta a um acordo entre a Prefeitura de Tianguá e a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), objetivando promover um processo judicial reivindicando complementação de repasses do Fundef pela União. A ação acabou sendo movida pelas empresas Smart Consultoria e Representações e PGA Assessoria Técnica Jurídica S/S, que, em 2004, obtiveram decisão favorável ao município. Com isso, passaram a cobrar pelos honorários advocatícios, algo que foi questionado pelo MPF/CE.

"Pelo acordo firmado com a Aprece, o município pagaria 20% do valor total da verba ressarcida pela União como honorários. Os recursos obtidos na ação movida pelo município contra a União e oriundos do Fundef, porém, devem ser aplicados exclusivamente na área da educação e não podem ser utilizados para o pagamento de serviços advocatícios", defendeu o MPF/CE em ação civil pública ajuizada em 2016.