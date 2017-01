Ministério do Trabalho presta serviços em Maracanaú e Caucaia

10:01 · 16.01.2017 / atualizado às 10:54 por Redação Diário do Nordeste

Cerca de 20% do atendimento da sede em Fortaleza, são para trabalhadores dos municípios de Maracanaú e Caucaia. ( Foto: Marília Camelo )

Os municípios de Maracanaú e Caucaia possuem agências do Ministério do Trabalho prestando os mesmos serviços que são prestados na sede da SRTE/CE. No entanto, cerca de 20% do atendimento da sede, são para trabalhadores destes municípios.

Para atender a toda esta demanda de forma mais cômoda e eficaz, a Gerência de Maracanaú e a Agência de Caucaia estão de portas abertas para os cidadãos dos municípios e localidades próximas.

Vale ressaltar que o atendimento é feito através de agendamento eletrônico pelo site, Nele, o trabalhador escolhe o município de atendimento, o serviço solicitado, além da data e da hora para ser atendido. No próprio comprovante de agendamento o trabalhador pode checar todos os documentos necessários, evitando transtornos na hora do seu atendimento.

O Superintendente do Trabalho no Ceará, Fábio Zech, explica que talvez, por falta de informação, os trabalhadores que moram em Maracanaú e Caucaia tem se deslocado até a Sede do Ministério do Trabalho, no Centro de Fortaleza, para buscar serviços como emissão de Carteira de Trabalho, entrada e recursos do seguro Desemprego e Denúncias Trabalhistas, quando, no entanto todos estes serviços são ofertados na Gerência de Maracanaú.

Serviço:

Gerência de Maracanaú

Endereço: Rua 14 (Quatorze), nº 04, Conjunto Jereissati I - Cep. 61.900-250

Telefone: 3293-1331

Agência de Caucaia

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, nº27, Padre Romualdo – CEP 61.600-110

Telefone: 3294-1161