Minha Casa, Minha Vida é ampliado para famílias com renda de até R$ 9 mil

16:26 · 06.02.2017

Antes da alteração, o limite de renda para participar do MCMV era de R$ 6,5 mil mensais ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

O governo anunciou a ampliação do Minha Casa, Minha Vida nesta segunda-feira (6). Poderão aderir ao programa famílias com renda mensal de até R$ 9 mil.

Antes da alteração, o limite de renda para participar do MCMV era de R$ 6,5 mil mensais.

O ministro das Cidades, Bruno Araújo, disse durante evento no Palácio do Planalto, que com a extensão da faixa de renda, o programa poderá beneficiar mais famílias.

O governo também anunciou o reajuste do valor da renda máxima para outras faixas do programa. Para a faixa 1,5 do programa, a renda máxima da família, que era de R$ 2.350 ao mês, passa para R$ 2.600 mensais.