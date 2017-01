Mesmo na crise, exportações do Ceará avançam 23,7% em 2016

20:33 · 09.01.2017

Mesmo com o Brasil vivendo uma crise política e econômica ao longo de 2016, o Ceará conseguiu fechar o ano passado com um balanço positivo em suas exportações, tendo em vista que as mesmas avançaram 23,7% ante 2015. Os dados são de um estudo elaborado pela Agência do Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), com base nos dados da Secretaria do Comércio Exterior (Secex) e Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Ao todo, aponta o levantamento, o Ceará comercializou US$ 1,29 bilhão com outros países em 2016, registrando, portanto, um montante superior ao contabilizado em 2015, de US$ 1,04 bilhão. A exportação de combustíveis figura no primeiro lugar no ranking, com variação de 120,9% na comparação entre os dois anos. Máquinas e equipamentos elétricos, assim como peixes, aparecem na segunda e terceira posições, com crescimento de 93,6% e 66,2% nas exportações respectivamente.

De acordo com o gerente de Mercado e Projetos Agrícolas da Adece, Sérgio Baima, os números mostram que o Ceará ainda se destaca em relação ao País e à Região. "Enquanto as exportações totais brasileiras caíram 3,1% em 2016 se comparado a 2015, no Nordeste, a queda foi de 12,6% no mesmo período", comenta.

Queda no agronegócio

Em um cenário com falta de chuvas, a soma dos principais produtos do agronegócio cearense sofreu uma queda de 1% nas exportações do ano passado. O principal destaque negativo foi a diminuição nas flores (-53,1%) e no mel de abelha (-30,7%).